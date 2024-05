Manfredi, 'il lavoro povero e precario oggi è una emergenza'

I referendum proposti dalla Cgil "pongono un tema fondamentale, che è quello di ridiscutere il tema del lavoro, perché oggi la vera emergenza che abbiamo è la qualità del lavoro, il lavoro povero, precario, il lavoro non sicuro. Quindi il tema importante da affrontare, anche dal punto di vista di una proposta progressista in Italia, è parlare di lavoro". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi intervenendo a margine dell'assemblea promossa nella sede del Cral dell'Autorità Portuale con il leader Maurizio Landini.

"Credo che questa grande riforma, che va fatta - ha precisato il sindaco - debba essere fatta insieme anche alle forze datoriali, perché oggi il problema di garantire una qualità del lavoro è interesse del lavoratore, ma è interesse anche del datore di lavoro. Perché anche dalla nostra esperienza che stiamo facendo come amministrazione vediamo che sempre di più, in determinati settori, è difficile trovare forza lavoro, proprio perché mancano le qualifiche, i salari che vengono offerti sono troppo bassi, ci sono condizioni di lavoro che non sono accettabili". "Bisogna trovare un giusto equilibrio - ha concluso Manfredi - per fare in modo che il lavoro torni ad essere l'elemento portante della nostra comunità".



