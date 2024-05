Auto a fuoco nella notte a Sperone, in provincia di Avellino. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Togliatti per spegnere il rogo che aveva avvolto un'auto in sosta poco distante dall'abitazione del proprietario. Alcuni residenti sono scesi in strada per collaborare alle operazioni di spegnimento. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Baiano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA