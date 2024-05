Ad Avellino volantini per votare De Mita, in ricordo dell'ex Dc

Nella campagna elettorale per il Comune di Avellino irrompe Ciriaco De Mita, il leader democristiano - ex presidente del Consiglio - scomparso a 94 anni il 26 maggio del 2022.

Volantini e santini da portare in cabina elettorale con la scritta "Vota Democrazia Cristiana n. 1 De Mita" sono stati collocati sui vetri delle auto parcheggiate in numerose strade del centro del capoluogo. Risalgono ad una campagna elettorale degli anni Settanta per le elezioni Politiche.

L'ignoto autore, che ha utilizzato materiale originale e non fotocopiato, probabilmente ha inteso così ricordare l'ex presidente del Consiglio nell'anniversario della sua scomparsa.





