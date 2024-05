Abusivismo edilizio in zona rossa nei Campi Flegrei

Abusivismo edilizio scoperto dai Carabinieri in piena zona rossa nei Campi Flegrei. I carabinieri di Monte di Procida hanno denunciato una coppia del posto per l'ampliamento della villetta di residenza.

Quando i militari hanno raggiunto l'abitazione nella stretta stradina con il mare sullo sfondo, hanno scoperto che era già stato predisposto il nuovo solaio, quello che avrebbe ospitato i nuovi locali.

Non solo. L'area era stata già in passato sequestrata per altri abusi edilizi.

La coppia dovrà rispondere di violazione di sigilli, abusivismo edilizio e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.





