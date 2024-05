"Senso", il brano che anticipa l'album di Valerio Piccolo

Venerdì 31 maggio esce in radio e in digitale "Senso", il brano che anticipa il nuovo album di prossima uscita del cantautore e chitarrista casertano Valerio Piccolo, che ha firmato anche "E si' arrivata pure tu", la canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino, "Parthenope". "Senso", prodotto da Pino Pecorelli, nelle intenzioni dell'autore è un viaggio nella quotidianità dei piccoli gesti, "un'esplorazione delicata e profonda di ciò che spesso viene trascurato". "Il senso della leggerezza, il senso dell'orientamento, il senso di marcia: il senso di tutto.

Chiudere gli occhi - dice Valerio Piccolo - per vederci meglio, per respirare e lasciarsi andare. Questo primo singolo del mio nuovo disco è un viaggio nella felicità dei piccoli gesti d'amore verso sé stessi e gli altri, dentro una quotidianità in cui il passo a tratti inquieto del quartetto d'archi contende la scena a una musica più distesa, desiderosa di cambiare verso e senso".

Valerio Piccolo è attivo tra Roma e New York. Oltre alla sua carriera musicale, è anche noto come traduttore e adattatore per libri, teatro e cinema. Dal 2000 a oggi, Valerio Piccolo ha tradotto e adattato dialoghi per oltre 350 film, includendo opere di rinomati registi contemporanei come Steven Spielberg ("The Post", "The Fabelmans"), David Lynch ("Mulholland Drive"), Tim Burton ("Big Eyes"), Ron Howard ("Rush"), Quentin Tarantino ("The Eightful Eight"), Clint Eastwood ("American Sniper"), Roman Polanski ("Quello che non so di lei"), Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049") e altri. Ha ricevuto numerose nomination e ha vinto il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio nel 2017 e nel 2024 per i suoi adattamenti dei film "Florence" di Stephen Frears e "Wonka" di Paul King. Ha anche ricevuto l'Anello d'Oro al festival "Voci nell'Ombra" di Savona nel 2018 e nel 2022 nella categoria "Miglior Adattamento" per i film "The Post" di Steven Spielberg ed "Elvis" di Baz Luhrmann.



