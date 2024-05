Piazza Italia a Napoli torna a rivivere dopo gli spari

Torna a risplendere la fontana in piazza Italia nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, così come l'arredo urbano e le giostrine. Un'area riqualificata e vivibile, oggi affollata da alunni e bambini che si riappropriano degli spazi ludico-ricreativi della città. Tanti gli alunni delle scuole presenti, questa mattina, con striscioni inneggianti al rispetto della legalità e dell'ambiente. E proprio nei pressi delle giostrine, lo scorso 4 aprile, rimase ferita Luisa Mangiapia da un colpo di pistola mentre era in compagnia della figlia. Oggi era presente all'evento insieme al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, all'assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu, al presidente della X Municipalità, Carmine Sangiovanni.

"Stiamo facendo un lavoro di riqualificazione di tutte le piazze più importanti della città anche con la realizzazione di spazi gioco, di una cura maggiore del verde" ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi "L' altro giorno sono stato anche a piazza Poderico. E' un processo progressivo perchè bisogna riappropriarsi dello spazio urbano, viverlo. Ovviamente c'è anche un tema di controllo delle forze di sicurezza: abbiamo bisogno di più forze, di più personale in strada soprattutto la notte. Questo è un lavoro che si sta facendo pure a Fuorigrotta con un grande piano di riqualificazione: a viale Augusto i lavori stanno procedendo molto velocemente. Poi abbiamo la stazione della Linea 6 che apriremo a luglio. Quindi, ci riappropriamo di spazi che sono stati abbandonati per anni".

Luisa Mangiapia ha commentato: "Il pomeriggio comincio a vedere bambini…Non tanti. Ma spero che pian piano ritornerà come prima e vi ritorneranno i bambini a giocare"



