Mese Mariano a Pompei, Guardia di Finanza intensifica controlli

Numerose violazioni delle normative fiscali da parte degli ambulanti ma non solo, rilevate, lavoratori "in nero", un terreno di 1.500 metri quadrati, a pochi chilometri dagli Scavi Archeologici, adibito abusivamente ad area sosta di camper di turisti, per lo più stranieri, in spregio della normativa ambientale afferente allo scarico delle acque reflue e delle leggi di pubblica sicurezza. Si sono intensificati, nei giorni scorsi a Pompei, in costanza dell'afflusso di pellegrini nel mese mariano, i controlli della Guardia di Finanza nei pressi del Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario.

La titolare del parcheggio abusivo per camper è stata denunciata perché vendeva senza autorizzazione alimenti e bevande, anche liquori, privi del contrassegno di Stato.

I "baschi verdi" del Gruppo Torre Annunziata, sempre nelle vicinanze del centro cittadino di Pompei, hanno, inoltre, sottoposto a controllo 210 persone e 118 veicoli: comminate numerose sanzioni al Codice della Strada e sequestrate tre auto senza assicurazione e revisione periodica.

Denunciato, inoltre, un autista che trasportava turisti senza licenza. Infine segnalato alla Prefettura di Napoli una persona per violazione delle disposizioni del Testo Unico stupefacenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA