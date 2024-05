Malika Ayane voce per gli 800 anni dell'Università Federico II

Sarà Malika Ayane la voce dell'ottocentesimo compleanno dell'Università degli studi di Napoli Federico II. Il consueto concerto che l'ateneo laico più antico al mondo offre alla città per celebrare la sua istituzione, quest'anno è affidato alla musica della cantautrice, "tra le voci più particolari e dallo stile unico nel panorama internazionale". L'appuntamento è martedì 4 giugno alle 21,00 in piazza del Gesù.

L'annuncio è arrivato alla vigilia della settimana in cui l'ateneo federiciano, istituito dall'imperatore svevo il 5 giugno 1224, compirà i suoi otto secoli di storia come un anticipo sulle altre iniziative celebrative. Malika Ayane incontrerà inoltre gli studenti federiciani nella mattinata del 4 giugno, un'occasione per conoscere da vicino e scoprire la dimensione creativa dell'artista. Molta la musica nel programma dei festeggiamenti. Venerdì 31 maggio, nel Cortile delle Statue dell'Università, il "Concerto degli 800 anni della Federico II" per l'edizione 2024 dei Concerti per Federico, la rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con la Federico II di Napoli. Ci saranno anche l'Ensemble per Federico, nuova componente universitaria della Comunità dell'Orchestra Scarlatti, e il Coro Polifonico Universitario "Federico II" con la voce solista di Francesca Zurzolo. Dirige Giuseppe Galiano. In programma anche l'inedito Inno della Federico II.



