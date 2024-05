Lo scultore nipponico Takashi Hinoda in cattedra a Napoli

Arriva per la prima volta in Italia lo scultore nipponico Takashi Hinoda, massimo esperto per la scultura ceramica contemporanea in Giappone, che ha trasferito la subcultura del Manga e dell'Anime all'interno della sua pratica artistica.

Grazie al supporto e alla collaborazione dell'ambasciata Giapponese in Italia, della Fondazione Italia Giappone, della Camera di Commercio Italiana a Tokio e del Cna, l'artista è stato ospitato dalla Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle Arti di Napoli nei suoi laboratori presentando il proprio lavoro con una lecture. Presenti con i vertici dell'Accademia, Alberto Carotenuto, Console Generale Onorario del Giappone di Napoli, Claudia Iazzetta, docente di lingua e letteratura giapponese dell'Università degli Studi l'Orientale, Rosaria Iazzetta coordinatrice della Scuola di Scultura dell'Accademia, Nello Antonio Valentino del Comitato Esecutivo Nazionale Cna e docente dell'Accademia.

Takashi Hinoda ha condotto un workshop di tre giorni rivolgendosi agli allievi della Scuola di Scultura, raccontando il proprio processo creativo attraverso la manipolazione dell'argilla. Obiettivo dell'attività è stato quello di favorire, attraverso il confronto di culture internazionali, un approccio alla materia completamente diverso per 40 studenti selezionati. L'Accademia napoletana sottolinea l'importanza della presenza di Takashi Hinoda in questo momento di grande attrazione verso la cultura asiatica, per accendere i riflettori su un linguaggio che riporta nella scultura il mondo fantasmagorico dei Manga e degli Anime.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA