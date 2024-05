Futuramente, creatività e confronto con 1000 studenti

Oltre mille studenti hanno partecipato alla prima edizione di Futuramente, l'evento di Giffoni Innovation Hub e Civicamente agli Ibm Studios di Milano.

Hanno partecipato gli studenti delle scuole superiori e universitari, aziende, B corp e talenti come La Fisica Che Ci Piace, Barbascura X, Clara, Davide Avolio, Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario. A guidare la giornata sono state la giovane conduttrice e influencer Iris Di Domenico e Chiara De Pisa, speaker di Rds. "Portare 1000 studenti in sala - sostiene Luca Ruju, General Manager di Giffoni Innovation Hub - e farli confrontare con manager e talent su temi importanti e sempre all'ordine del giorno come l'evoluzione del mercato del lavoro, la sostenibilità, la parità di genere e l'inclusione sociale si è rivelata una formula vincente tant'è che la diretta streaming ha ottenuto più di 30mila visualizzazioni. Considerando che questa è stata la prima edizione di Futuramente, direi che è stata un grande successo". Giffoni Innovation Hub e Civicamente hanno creato uno spazio per confronto, informazione, approfondimento e creatività.

Futuramente offre ai ragazzi l'opportunità per riordinare le idee, focalizzarsi sui propri desideri e cominciare a realizzarli. Sia che si tratti degli aspiranti sceneggiatori e registi under 30 che hanno presentato i loro progetti durante Avrei Questa Idea - il format di Giffoni Innovation Hub condotto da Lundini e Ferrario - o di giovani autori emergenti riuniti per la challenge lanciata da Ita Airways sul futuro della mobilità aerea con la produzione di un cortometraggio su questo sfidante tema, o ancora di appassionati di finanza coinvolti da BPER nel progetto BDEducation: idee che valgono, l'importante è avere l'opportunità per essere ascoltati e sostenuti.

Tra le altre iniziative, spazio anche alla musica: con il supporto di Open Stage, è stata lanciata una call to action che ha selezionato quattro giovanissimi artisti emergenti che si sono esibiti a Futuramente con brani inediti sul futuro del pianeta. Durante Futuramente è stato affrontato anche il tema della salute mentale in relazione alla musica insieme a Clara che ha parlato di un sondaggio sul tema, realizzato attraverso la piattaforma U-Report dell'Unicef.

Grande attenzione anche all'ambiente grazie alla collaborazione con Piantando: l'iniziativa prevedeva di raccogliere l'equivalente in peso di una bottiglia di plastica per ogni partecipante, sia presente fisicamente che in live streaming, attraverso attività di pulizia in tutta Italia. La partecipazione è stata così alta che l'obiettivo iniziale di una tonnellata di rifiuti raccolti è stato superato, raggiungendo un totale di 1,2 tonnellate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA