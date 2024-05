Dieta mediterranea insegnata a scuola attraverso il gioco

Parlare di sana e corretta alimentazione attraverso attività ludiche rivolte ai bambini. È lo scopo del "Gioco della dieta mediterranea-scuole che promuovono la salute", progetto voluto dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud guidato da Pierluigi Pecoraro che si è concluso all'istituto comprensivo 1° Cangemi di Boscoreale. "In continuità con i precedenti piani di prevenzione - spiegano i promotori - 'Scuole promotrici di salute' è uno dei programmi fondamentali anche nel piano regionale della prevenzione Campania 2020-25 e ha come finalità quella di fornire gli strumenti necessari affinché la scuola educhi alla salute diventandone la promotrice".

Nello specifico, gli alunni delle terze classi della scuola primaria dei plessi Cangemi e Santa Maria Salome hanno partecipato, nel corso dell'anno, agli incontri con gli operatori sanitari con le attività proposte dal "Gioco della dieta mediterranea". Attraverso un percorso strutturato in otto step collegati ad altrettante attività di laboratorio svolte in classe e a casa, i bambini hanno approfondito le tematiche legate alla dieta mediterranea, patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Nel corso dell'anno scolastico, sono stati consegnati alle classi che hanno prodotti alimentari (come pasta e confezioni di legumi) cartelloni, planner utili per organizzare gli spuntini a metà mattinata e per realizzare la parte pratica del gioco.

"L'idea di proporre le attività sotto forma di gioco per 'mettersi in gioco' - proseguono da Asl e comprensivo Cangemi - nasce dalla convinzione che il processo di apprendimento si realizza anche attraverso l'azione e la sperimentazione. Il gioco della dieta mediterranea possiede i requisiti necessari per far sì che gli alunni gradualmente possano acquisire buone abitudini alimentari e adottare uno stile di vita corretto".

La manifestazione finale del progetto ha in particolare coinvolto tutti gli alunni delle terze classi, che si sono riuniti negli spazi esterni della scuola per condividere un momento di festa. Sono intervenuti tra gli altri la dirigente scolastica Carmela Mascolo, Michele Carotenuto, dirigente medico Uopc 4, Raffaella Serrapica, Vincenzo Mercurio Cpsi Uopc 4 e una biologa nutrizionista



