Caffè letterario e palestra inclusiva, premiate idee studenti

Un caffè letterario a scuola, una palestra all'aria aperta con attrezzature sportive inclusive anche per i soggetti disabili e un sistema di irrigazione basato sull'intelligenza artificiale per risparmiare il consumo di acqua. Sono le tre idee che si sono aggiudicate le borse di studio previste nell'ambito della seconda edizione del progetto "Essere cittadini", organizzato dall'associazione di volontariato Casalelab e che ha coinvolto gli studenti dell'ITC Guido Carli di Casal di Principe e del liceo Segre di San Cipriano d'Aversa (Caserta). La raccolta fondi per finanziare le tre borse di studio - una relativa alla materia dello sport, l'altra italiano e letteratura e la terza scienze e informatica - è stata fatta nel luglio 2023. "L' Idea - ha spiegato Gianluca Natale di Casalelab - nasce dalla necessità di stimolare i nostri giovani ad impegnarsi e attivarsi per il proprio territorio attraverso iniziative, idee e progetti che possono rivolgere alle associazioni, alle istituzioni scolastiche, alle amministrazioni comunali e anche alle parrocchie. Le idee dei ragazzi con l'aiuto dell'associazione Casalelab verranno promosse e supportate da tutti i volontari affinché possano essere realizzate nei prossimi mesi". Tra le tante idee pervenute quella dell'app con le ricette del territorio e iniziative di bike sharing. A vincere, grazie alla selezione curata da una commissione formata da giornalisti sulla base di cinque indicatori (impatto socio-culturale, originalità, fattibilità, rispondenza alla materia, articolazione delle proposte), sono stati però i progetti del caffè letterario a scuola (italiano e letteratura), quello della palestra inclusiva (sport) e per scienze e informatica l'idea di un sistema di irrigazione basato sull'intelligenza artificiale. La premiazione è avvenuta all'Istituto Superiore Carli di Casal di Principe.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA