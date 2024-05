Bacoli, premiato finanziere che salvò 70enne in auto precipitato

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha conferito un "encomio" all'appuntato scelto Francesco Della Ragione, in forza al Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli, per avere salvato, mentre non era in servizio, lo scorso 23 febbraio, un cittadino residente a bacolese precipitato da un dirupo con la propria auto.

Il finanziere, di Bacoli, mentre rientrava a casa sulla via collinare Wolfgang Amadeus Mozart ha notato un'auto di traverso carambolata dalla sovrastante carreggiata, dopo un volo di circa tre metri. All'interno c'era un 70enne incastrato e ormai privo di sensi.

Dopo avere lanciato l'allarme il militare si è prodigato per agevolare la respirazione del malcapitato che, a causa della posizione assunta a seguito dell'impatto, manifestava evidenti difficoltà. Grazie al suo intervento, che per primo si è accorto dell'incidente stradale, l'anziano, giunto in coma all'ospedale "Santa Maria Delle Grazie" di Pozzuoli, si è ripreso, fortunatamente, nei giorni successivi.

Nel corso della cerimonia, svolta alla presenza dell'assessore Lucia Basciano, del consigliere Alessandro Maria Scamardella, di personale in uniforme del Gruppo Pronto Impiego di Napoli e di familiari, il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento al militare premiato, oltre che parole di compiacimento per l'attività svolta dalla Guardia di Finanza a tutela della legalità e a presidio degli interessi economico-finanziari della nazione.

Il comandante provinciale di Napoli, generale di brigata Paolo Borrelli, nell'esprimere al primo cittadino riconoscenza per l'attenzione rivolta al Corpo, ha richiamato l'impegno delle Fiamme Gialle partenopee, quale Forza di polizia a forte vocazione sociale, a supporto dei cittadini, delle imprese, del sistema Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA