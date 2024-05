Legali, 'illegittime ingiunzioni di 'Napoli Obiettivo Valore'

Il presidente della Corte di Giustizia Tributaria Angelo Spirito "ha richiesto la sospensione di tutti i giudizi in cui la nuova società di riscossione del Comune di Napoli "Napoli Obiettivo Valore" compare tra le parti in causa".

La decisione è stata adottata anche a seguito degli accertamenti sulle attività svolte dalla società eseguiti dagli avvocati napoletani Fabrizio De Luca e Federica Marino.

Alla "Napoli Obiettivo Valore" il Comune di Napoli ha affidato in concessione tutte le attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie ed extra-tributarie, comprese quelle relative alle sanzioni al Codice della Strada ma, secondo i due legali, "sarebbero del tutto illegittimi milioni di ingiunzioni di pagamento e di atti di esecuzione notificati ai cittadini e contribuenti". Questo, sostengono i due avvocati del foro di Napoli, "in quanto la società Napoli Obiettivo Valore non risulta iscritta nell'apposito albo del Mef, atto obbligatorio per poter esercitare quella tipologia di attività".

Non solo. Per i due avvocati la società "non sarebbe neanche inscrivibile, in quanto assolutamente carente dei fondamentali requisiti all'uopo richiesti dalla vigente normativa".

In relazione a questa vicenda Fabrizio De Luca e Federica Marino hanno richiesto e depositato parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

"Ciò che riteniamo ancora più grave - concludono i due professionisti - è che la Napoli Obiettivo Valore, decorsi 60 giorni dalla emissione degli atti, aggredisce i contribuenti con azioni esecutive e cautelari, anche in pendenza di ricorso e in violazione di legge stante che tra l'altro considera la presentazione di istanza di rateizzo come acquiescenza del debito, in sostanza ledendo il diritto di difesa del contribuente".



