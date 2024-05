Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio in diversi Comuni della Valle Telesina causando seri danni all'agricoltura e disagi alla circolazione stradale. Sono in corso da parte delle strutture tecniche verifiche sul campo per valutare l'entità dei danni che potrebbero portare alla richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA