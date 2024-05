Carceri: sindacati, chiusura Pozzuoli denota caos organizzativo

"Caos organizzativo per chiusura del carcere femminile di Pozzuoli, con detenute e agenti allo sbaraglio: ancora una volta l'amministrazione Penitenziaria Campana dimostra di non aver contezza degli inesauribili sacrifici che personale di Polizia Penitenziaria della Regione profonde quotidianamente nel promuovere sicurezza negli istituti di pena" Così, in una nota, i sindacati Sinappe, Uspp, Uil P.a e P.p Cisl commentano le difficoltà innescate dalla chiusura del carcere femminile di Pozzuoli, a causa del susseguirsi degli sciami sismici nell' area flegrea.

"Ieri si è tenuta - fanno sapere i sindacati - una riunione al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria Campana, per fronteggiare la cogente problematica del destino di detenute e Personale di Polizia Penitenziaria del carcere femminile di Pozzuoli a seguito della chiusura intervenuta dopo i danni subiti dalle scosse di terremoto degli ultimi giorni. La riunione ovviamente non ha dato gli esiti sperati dimostrando che il vertice regionale annaspa nel caos più totale". I sindacati auspicano di ricevere quanto primal "chiare risposte circa il destino del personale della casa circondariale di Pozzuoli, tenendo conto delle esigenze familiari degli stessi: sarebbe inconcepibile prevedere provvedimenti unilaterali e senza il dovuto compenso previsto per il disagio de quo, il cosiddetto regime forfettario così come già fatto dalla Dgmc su scala Nazionale nel caso della Ipm Cesare Beccaria di Milano".

"È sicuramente un segnale chiaro - continuano i sindacati - l'assenza del signor provveditore a tale incontro in un momento storico dove le problematiche e le notizie che giungono dai vari istituti, sono comparabili a dei veri e propri bollettini di guerra, e le relazioni sindacali sono ai minimi storici in una regione in cui sino ad oggi vi è stata sempre piena sinergia e spirito di collaborazione tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione nell'interesse collettivo".

"Questo è il motivo per cui il 31 maggio - concludono i sindacati - protesteremo congiuntamente dinnanzi alla sede istituzionale del Prap Campania e per cui il pensiero collettivo per fronteggiare la sempre più drammatica emergenza è dichiarare lo stato di emergenza per le carceri".



