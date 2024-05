Caivano: prefetto di Napoli, è stata una scommessa vinta

"Una scommessa vinta e soprattutto la gioia di veder realizzata un'opera in cui potranno essere praticate quaranta discipline sportive". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in merito all'inaugurazione del nuovo centro sportivo a Caivano.

"È la più efficace risposta al degrado sociale che rappresenta un cambiamento per Caivano. Un progetto complessivo che proseguirà con altre importanti opere", ha aggiunto il prefetto che è stato ringraziato pubblicamente da don Maurizio Patriciello per essere sempre stato, in questi mesi, accanto alla popolazione di Caivano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA