"Regalaci una storia", in 700 hanno detto di sì

Sono olltre 700 le storie scritte dagli alunni delle scuole primarie della Giuglianese, ma non solo - che partecipano alla terza edizione di "Regalaci una storia", il concorso promosso dall'Edicola Libreria Claudio di Giugliano. La premiazione avverrà sabato pomeriggio nella villa comunale di Giugliano (via I Maggio). E l'evento finale del concorso è stato presentato oggi nell'ex chiesa delle Concezioniste da Eliseo Verde della libreria Claudio, dallo scrittore Massimo Cacciapuoti (presidente della giuria tecnica) e dalla consigliera comunale di Giugliano, Ilaria Fasano, moderati dal giornalista Francesco Mennillo.

Tra le novità di questa edizione c'è appunto l'istituzione di una giuria tecnica, presieduta da Massimo Cacciapuoti e composta dai docenti Marco Maria Taglialatela e Luisa Ciccarelli, dall'editor e scrittore Ciro Abbate e dalla documentarista Lina Cascella.

"Regalaci un racconto" ha raggiunto quest'anno, come ha evidenziato lo stesso Eliseo Verde, numeri neanche immaginabili tre anni fa; un'ampia partecipazione che dimostra che i ragazzi hanno fantasia e talento per la scrittura.



