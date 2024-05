Mercoledì 'Napoli al tramonto', in diretta su Canale 21

Canale 21 trasmetterà in diretta mercoledì 29 maggio, a partire dalle ore 18.45, "Napoli al tramonto", iniziativa inserita nell'ambito del Maggio dei Monumenti. L'Orchestra ed il Coro del Teatro di San Carlo proporranno, nell'incantevole scenario del Monte Echia, un affascinante repertorio delle canzoni napoletane più belle ed amate. La trasmissione sarà replicata lunedi 3 giugno alle ore 10.30.

Il direttore d'orchestra Maurizio Agostini condurrà il pubblico in un viaggio artistico meraviglioso, da Core n'grato a Era de maggio, da Torna a Surriento a 'O paese d'o sole e tanto altro ancora, mentre il sole tramonta sul Golfo di Napoli, il Vesuvio, le Isole di Capri e Procida.

"Un'esperienza sublime - si sottolinea in una nota - che tutti gli appassionati della bellezza di Napoli potranno vivere in prima fila grazie alla diretta di Canale 21. Napoli al tramonto s'inserisce nell'ambito del Maggio dei Monumenti. Il concerto celebra in qualche modo anche l'apertura dell'ascensore pubblico che ha restituito ai napoletani ed ai turisti la più semplice fruizione di un belvedere dalla bellezza mozzafiato. Il teatro più antico d'Italia, le canzoni più belle di sempre, nel panorama più suggestivo del mondo. E' tutto pronto per uno spettacolo magico trasmesso integralmente da Canale 21 per tutti i telespettatori della Campania e del Lazio".



