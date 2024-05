Gigi D'Alessio, tanti ospiti sul palco del Plebiscito a Napoli

Sono tredici gli ospiti confermati nei primi due degli otto concerti i Gigi D'Alessio a piazza del Plebiscito. Tra il 7 e l'8 giugno sul palco ci saranno Gue Pegueno, Clementino, Geolier, Annalisa, Elodie, Fiorella Mannoia, Francesco Cicchella, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi, Lda, Arisa, Ernia, Antonella Clerici, The Kolors. Dai momenti migliori delle due prime serate sarà ricavata una versione televisiva del concerto che andrà in onda su Rai1 il 13 giugno. Gli appuntamenti del Plebiscito, previsti oltre al 7 e all'8, anche il 9, 11, 12, 14, 15 e 16, sono stati presentati in una conferenza stampa a bordo di MSC World Europa, in sosta al porto di Napoli. Le date di "Gigi-Uno come te-L'emozione continua" hanno fatto già registrare da tempo il tutto esaurito, facendo segnare a D'Alessio un nuovo record, con 19 live in carriera al Plebiscito.

"Potevo anche farne di più - ha detto D'Alessio -, abbiamo riportato il pubblico pagante in una piazza ambita da tanti artisti. Oggi tutta Italia apprezza il napoletano. Ci saranno due palchi, 54 ballerini, una band di 15 elementi. Non ci saranno violini o strumenti a fiato, vogliamo sonorità più moderne". Gigi D'Alessio, in non meno di tre ore, proporrà le sue canzoni più amate, con una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi come "Non mollare mai", "II cammino dell'età", "Mon amour", "Quanti amori", "Como suena el corazon". "Non dirgli mai", "Una magica storia d'amore", "Un nuovo bacio", "Annarè", "Fotomodelle un po' povere" e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall'album "Fra" (GGD Edizioni Srl/Sony Music), come il singolo che lo ho anticipato "Nu dispietto" che ha scatenato tra i fan il toto-nomi sull'identità misteriosa della voce di donna che si intreccia con quella di Gigi e che sarà svelata proprio al Plebiscito, e il primo featuring inedito con Geolier "Senza tuccà".

"Oltre ad essere un artista internazionale - ha detto Leonardo Massa, vice President Cruise Division Msc Crociere - Gigi è un amico e rappresenta il meglio della napoletanità nel mondo". Anche quest'anno Gigi D'Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l'ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare "Curare a casa". Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA