Domani a Napoli dialoghi su affettività e condizione carceraria

Prende spunto da una sentenza della Corte Costituzionale che ha introdotto, imposto e regolato tra le mura delle carceri italiane il tema dell'affettività e dell'intimità, l'incontro intitolato "La Costituzione, la condizione carceraria e la desertificazione affettiva - dialoghi per la consapevolezza", in programma domani (ore 10) nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli.

All'evento, organizzato dal Dipartimento Carceri del Movimento Forense, è previsto prendano parte il sindaco Gaetano Manfredi, il consigliere Gennaro Demetrio Paipais, i presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e di Napoli Nord Carmine Foreste e Gianluca Lauro, del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale Maurizio Felice D'Ettore e la presidente Nazionale del Movimento Forense Elisa Demma.

Introdurrà i lavori il costituzionalista Sandro Staiano, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, che concentrerà il suo intervento sulla decisione della Corte Costituzionale.

Seguiranno, poi, le relazioni della componente il Collegio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Irma Conti, del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali Samuele Ciambriello, del garante comunale dei detenuti don Tonino Palmese, dell'avvocato Giovanna Perna per l'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Sergio D'Elia quale Segretario di Nessuno tocchi Caino, per la Procura della Repubblica di Napoli ci sarà invece il procuratore aggiunto Simona Di Monte e le ordinarie di diritto processuale penale e composizione architettonica e urbana della Federico II Clelia Iasevoli e Marella Santangelo.



