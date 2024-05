De Luca, 'ci sta giro elettorale di Salvini al porto di Napoli'

"Una passeggiata pre-elettorale di Salvini al porto di Napoli ci sta. Ma voi sapete che questa è un'opera finanziata grazie anche all'intervento della Regione Campania con il governo Gentiloni. Il cantiere è stato consegnato nel 2019 per un importo di 23 milioni di euro". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca mentre il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini visitava la nuova area costruita al Beverello di Napoli per l'imbarco degli aliscafi.

Sui lavori, ha ricordato De Luca, "c'è stata poi una sospensione - ha detto - durante il Covid, ma anche per portare alla luce il molo ottocentesco che abbiamo visto in questo momento, una bella opera da valorizzare. E' dunque un'opera figlia di una programmazione di altri governi e anche dell'impegno che ci ha messo l'autorità portuale che è il soggetto gestore, con presidente e segretario del porto che abbiamo voluto anche noi come Regione per dare impulso agli investimenti. È un'opera molto bella, molto gradevole, non credo che entrerà in funzione prima di qualche mese perché bisogna completare alcune opere, però va bene, ci sta pure a passeggiarci. Si inaugurano luoghi programmati dagli altri politici? Dobbiamo essere samaritani".



