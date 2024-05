Al Wmd 2024 consegnati i premi "Innovation: Done Award 2024"

Il primo premio degli "Innovation: Done Award 2024" è stato vinto da Alessio De Laurentis, studente dell'Istituto tecnico industriale "Eugenio Barsanti" di Pomigliano D'Arco che prevede l'assegnazione di un borsa di studio da 1.000 euro. La consegna è avvenuta nel corso della terza giornata del Wmd 2024 che si è svolto a Città della Scienza "Il premio, promosso da Wmd Academy, Manpower e Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Salerno - ha sottolineato Alfonso D'Aria, presidente del Wmd -, nasce con la finalità di stimolare le aziende ad investire in tecnologie e metodologie innovative, innescando processi di trasferimento tecnologico, contribuendo alla trasformazione e alla crescita del comparto produttivo italiano attraverso il conferimento di borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado".

Al secondo posto ex aequo, sono state assegnate due borse di studio da 500 euro, rispettivamente agli alunni dell'Istituto Don Geremia Piscopo di Arzano (Domenico Ferrara, Matteo Giandomenico, Francesco Ferrara e Salvatore Arnone), per il progetto su un impianto di aspirazione e allo studente dell'Istituto tecnico tecnologico "Marie Curie" di Napoli (Cristian Cafiero), per un progetto di robotica.

Vittorio Cappuccio, Regional Manager di Manpower Group e componente della giuria, spiega i criteri adottati dalla commissione di valutazione: "Abbiamo scelto di premiare il talento unito alle competenze, finanziando borse di studio destinate ai giovani che hanno presentato i tre progetti che ci sono stati i più meritevoli. Gli studenti, con l'aiuto degli insegnati e dei dirigenti scolastici sono riusciti a trasformare un'idea in un prototipo funzionante, grazie alle competenze acquisite durante il percorso di studi".

Erika Capasso, event manager di Wmd, ha espresso entusiasmo per i risultati ottenuti con la quinta edizione: "Il nostro obiettivo è di far emergere le eccellenze campane e valorizzarle a livello internazionale, creando un pool di competenze in grado di fortificare la nostra presenza sui mercati globali.

Quest'anno abbiamo ospitato le macchine utensili e le ultime soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'automazione dei processi produttivi".



