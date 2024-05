Studente preso a colpi di bottiglia senza motivo ad Afragola

Tornano le aggressioni senza motivo ad Afragola in provincia di Napoli, già teatro qualche mese fa di altri episodi, anche ai danni di anziani, ad opera di una baby gang.

Ad essere aggredito, ieri, nei pressi di viale Sant'Antonio, è stato uno studente del liceo Brunelleschi: secondo la ricostruzione fornita di alcuni testimoni il giovane sarebbe stato avvicinato apparentemente senza motivo da una persona a bordo di un monopattino che lo ha colpito con una bottiglia in testa provocandogli una ferita.

Sul posto gli uomini del 118 che lo hanno medicato e portato in ospedale.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della polizia di Stato.



