Campi Flegrei: ancora attivo coordinamento soccorsi Prefettura

E' ancora attivo presso la Sala operativa della Prefettura di Napoli il Centro di coordinamento soccorsi riunito dal Prefetto, Michele di Bari, nell'immediatezza, al verificarsi della scossa di magnitudo 4.4.

del 20 maggio scorso ai Campi Flegrei.

Anche questa mattina, la sala operativa della Prefettura si è collegata con il Dipartimento della Protezione civile, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, la Direzione regionale dei VVF, i Coc di Pozzuoli, Bacoli e Napoli , la Città Metropolitana di Napoli, l'Ingv, la Asl Napoli 1, il 118, le Forze dell'ordine, la Capitaneria di porto, la Croce rossa, l'Esercito per un aggiornamento della situazione sui territori interessati.

Nel Comune di Pozzuoli continuano speditamente i sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali per verificare l'assenza di criticità nelle reti infrastrutturali e l'agibilità degli edifici pubblici e privati . Al riguardo, l'area allestita presso la struttura sportiva Palatrincone la notte scorsa ha accolto 35 persone.

I primi 20 nuclei familiari, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, sono stati già sistemati presso le strutture alberghiere disponibili all'accoglienza.

Ad oggi non risulta segnalato alcun furto presso le abitazioni sgomberate e le forze dell'ordine continuano i servizi di vigilanza h 24 a fini antisciacallaggio.



