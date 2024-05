Previsto un notevole affluso di fedeli: prolungato l'esercizio funiviario per il Faito. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere come "per far fronte al flusso di viaggiatori previsto in occasione del raduno al Faito della diocesi Sorrento-Castellammare" domenica 26 maggio "l'esercizio funiviario sarà prolungato fino alle ore 19" Sempre Eav specifica come "le corse, a partire dalle ore 18, saranno solo in discesa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA