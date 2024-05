Guardia di Finanza, prefetto di Napoli visita la caserma Zanzur

Visita alla caserma Zanzur di Napoli del prefetto di Michele Di Bari, ieri, accolto dal comandante Interregionale dell'Italia Meridionale, il generale di corpo d'armata Vito Augelli, unitamente al comandante Regionale Campania, generale di divisione Giancarlo Trotta, e al comandante provinciale di Napoli, generale di brigata Paolo Borrelli.

Nel corso del cordiale incontro, il comandante Interregionale ha tenuto un briefing, illustrando l'organizzazione ordinativa del Comando - articolato su 156 Reparti dipendenti - e l'andamento dei risultati operativi. In tale ambito, in particolare, sono state evidenziate la natura e le finalità delle attività di servizio nei comparti della tutela delle entrate, della spesa pubblica, del mercato dei capitali e dei beni e servizi e descritti, in sintesi, gli strumenti e le modalità di contrasto alle fenomenologie illecite più di frequente intercettate nel contesto territoriale di riferimento.

La visita istituzionale del prefetto è proseguita presso la sede del Comando Provinciale di Napoli, dove Di Bari, a margine di un briefing tenuto dal comandante provinciale, si è trattenuta con il personale in forza alla Sala Operativa. Al termine degli incontri, il prefetto ha rivolto un sentito apprezzamento per l'impegno e la professionalità profusi dalle Fiamme Gialle, nell'espletamento dei compiti istituzionali di polizia economico-finanziaria, oltre che per il qualificato e prezioso contributo assicurato ai fini della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.



