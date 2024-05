Colpi d'arma da fuoco contro abitazione a Pomigliano d'Arco

Questa notte in via Roma a Pomigliano d'Arco sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco contro le mura perimetrali di un'abitazione al civico 193.

Alcuni dei proiettili hanno colpito anche tre auto parcheggiate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Pomigliano D'Arco. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non sono stati rilevati feriti.





