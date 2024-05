Turismo:in 300 a tavola anche per solidarietà nel Napoletano

In trecento a tavola per gustare le specialità enogastronomiche di Massa Lubrense, promuovere il territorio e per beneficenza. Sono le mission della prima edizione de "La tavola dei 300", manifestazione organizzata dall'associazione ristoratori lubrensi con il patrocinio del Comune. "Sono tanti i partner che ci accompagneranno in questa prima edizione, che si pone come obiettivo principale la promozione degli antichi borghi di Massa Lubrense - illustra Francesco Gargiulo, presidente dell'associazione ristoratori lubrensi - Negli ultimi quattro anni siamo stati impegnati in tante iniziative e ringraziamo l'amministrazione comunale, da sempre al nostro fianco, la società By Tourist per l'immagine e la comunicazione, i tanti giornalisti che ci seguono e supportano, David Aiello delegato alla direzione operativa e tutti gli associati. Questa manifestazione ci emoziona in modo particolare, perché lavoreremo in sinergia con Comune, partner e fornitori per la promozione delle nostre radici".

Il programma è molto ricco. L'inaugurazione è prevista il 19 giugno alle ore 19 a largo Vescovado. Per l'occasione la piazza si animerà con l'esposizione di prodotti tipici locali, cucina della tradizione, vini e bollicine, per un taglio del nastro aperto al pubblico. Prevista la premiazione della famiglia Mellino del ristorante Quattro Passi di Nerano, che ha ottenuto la terza stella Michelin. Seguirà aperitivo e degustazione di tipicità enogastronomiche. Il 20 giugno giornalisti e influencer avranno l'occasione di visitare Massa Lubrense via mare. Alle 19.30 il momento più importante: la cena de "La tavola dei 300", con partecipazione solo su prenotazione. "Non mancherà un momento di solidarietà - conclude Gargiulo - la donazione da parte dell'associazione di 2.000 euro a favore del progetto 'sala multimediale per video consulti con altre strutture ospedaliere' destinato al centro ustioni pediatrico regionale del Santobono".





