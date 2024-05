Serie C: nulla osta per il Sorrento ancora a Potenza

Il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica ha espresso parere favorevole al rilascio del nulla osta all'utilizzo dello stadio Alfredo Viviani di Potenza da parte del Sorrento (serie C) anche per la stagione sportiva 2024/25.

"La stagione calcistica appena conclusa - ha evidenziato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro - non ha fatto registrare episodi critici nella gestione dell'ordine pubblico, grazie al brillantissimo lavoro svolto dalle nostre forze di polizia e di questo va oggi dato atto, con un pieno ringraziamento. E' però adesso necessario che, al surplus di impegno richiesto per gestire l'ordine pubblico delle partite di tre squadre di Lega Pro C (Potenza, Picerno e Sorrento), corrisponda un sensibile rafforzamento della presenza della Polizia locale, come oggi assicurato dall'amministrazione comunale di Potenza".



