"Le stime saranno fatte nei prossimi giorni ma servono oltre 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici nei Campi Flegrei". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del vertice interministeriale sull'attività sismica nell'area.

"Saranno stanziati fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'area dei Campi Flegrei", ha aggiunto.



