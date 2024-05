Circum: chiusura linea Napoli-Baiano, incontro Eav-sindaci

Chiusura della linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana: Eav incontra i sindaci e gli amministratori locali della città interessate. A comunicare dell'incontro, che segue quello avvenuto lunedì scorso con le associazioni rappresentanti gli utenti, è l'Ente Autonomo Volturno che, attraverso una nota fa sapere come "nelle riunioni i dirigenti Eav hanno illustrato le motivazioni che hanno richiesto di programmare la sospensione del servizio nei mesi estivi, in concomitanza con il periodo che vede una fisiologica riduzione della domanda di mobilità per studio e lavoro, per consentire gli interventi di manutenzione e rinnovamento degli impianti infrastrutturali necessari a garantire i massimi livelli di sicurezza ed efficienza e gli standard prestazionali delle linee". Inoltre, stando sempre a quanto riferito da Eav, sono state illustrate "le motivazioni che portano alla chiusura della stazione del Centro Direzionale per tre anni".

Durante gli incontri sono arrivati, come sottolineano dall'azienda di trasporti, "diversi spunti dai sindaci e dalle associazioni, soprattutto in riferimento al piano dei servizi di autobus sostitutivi, rispetto ai quali Eav ha manifestato la piena disponibilità a valutare e, ove possibile, attuare i correttivi suggeriti".

"Al termine degli incontri - gli ultimi concetti espressi dall'Ente Autonomo Volturno - da tutti è venuto l'impegno a mantenere un rapporto di interlocuzione e di monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni alternative proposte, con la disponibilità da parte di Eav a rimodulare anche in corso d'opera le misure attuate e renderle rispondenti alle esigenze dell'utenza".





