Alternanza scuola-lavoro, attestati Capitaneria a studenti

Sono sessanta gli alunni delle quinte classi dell'istituto nautico Cristoforo Colombo di Torre del Greco che questa mattina hanno ricevuto dalla mani del comandante della locale Capitaneria di porto, Ida Montanaro, gli attestati di fine progetto del programma di alternanza scuola-lavoro iniziato in avvio di anno scolastico.

Quest'anno ci sono state tante novità, tra le quali due conferenze che hanno preceduto la fase operativa del progetto su "sicurezza della navigazione e marittima" e su personale marittimo, oltre a stage mirati a bordo di navi da crociera che hanno fatto scalo nei porti campani e attività amministrative ed operative svolte a diretto contatto con militari e civili presso gli uffici della Capitaneria.

Soddisfatto il comandante della Capitaneria di porto di Torre del Greco, Ida Montanaro, che ha ribadito "l'importanza didattica ed educativa di tale iniziativa a favore di giovani che dovranno presto confrontarsi con l'attuale mercato del lavoro, ma anche in una più generale ottica di crescita e di maggior educazione e consapevolezza civica".

La conferenza si è poi conclusa con l'intervento del dirigente scolastico Pasquale Mirone, che ha ringraziato "la Capitaneria di porto di Torre del Greco per aver dato la possibilità agli studenti di beneficiare di questa preziosa esperienza formativa, permettendo loro di conoscere un mondo ai più sconosciuti ma strettamente connesso con l'offerta formativa messa in campo dall'istituto".





