Sciame sismico ai Campi Flegrei: terremoto avvertito anche a Napoli, scossa di magnitudo 3.5

È stata di magnitudo 3.5 la prima scossa significativa avvertita stasera a Napoli alle 19.51 e che ha dato il via a uno sciame di terremoti tuttora in corso, con gli ultimi fenomeni registrati alle 20.16. Un'altra scossa forte è avvenuta intorno alle 20.10 ma non se ne conosce ancora l'intensità. Il fenomeno è stato avvertito anche sull'isola di Procida. Al momento non si hanno segnalazioni di danni.



L'ultima scossa è stata avvertita non solo nella zona collinare e centrale di Napoli, ma anche nei comuni dell'hinterland, come Casavatore e Giugliano in Campania. Segnalazioni pure da Afragola.



I Campi Flegrei erano già stati interessati da uno sciame sismico, la cui scossa principale era stata di magnitudo 2.3, alle 8.50.

