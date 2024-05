'Matilde Serao. La voce di Napoli', esce la biografia a fumetti

Esce il 24 maggio per Beccogiallo la biografia a fumetti della prima donna fondatrice di quotidiani in Italia, Matilde Serao, figura che ha segnato il mondo del giornalismo e ha svelato la bellezza e la complessità della città che amava. Le autrici Francesca Bellino e Lidia Aceto presenteranno il libro a Napoli domani, 21 maggio (ore 18) nella Libreria IoCiSto con Titti Marrone.

Il libro 'Matilde Serao. La voce di Napoli' (136 pagine, 18,50 euro) è un omaggio alla vita della giornalista e romanziera, fondatrice di più quotidiani insieme col marito Edoardo Scarfoglio, tra cui Il Mattino nel 1892 e, dopo la loro separazione, Il Giorno nel 1904. Attraverso illustrazioni dettagliate, il fumetto segue la protagonista durante i giorni del risveglio del Vesuvio nell'aprile del 1906. La storia si snoda tra la redazione del suo giornale e i paesi dell'area vesuviana dove Donna Matilde, da cronista audace e caparbia, va per documentare con accuratezza la scoperta del volto brutale e spietato del vulcano che guarda Napoli. Il fumetto, nel ripercorrere i momenti principali della sua vita, dalla prima inchiesta di successo, "Il ventre di Napoli", alle avventure editoriali con il marito, fino al tradimento subìto e alla tragedia che segnò definitivamente la rottura del loro sodalizio sentimental-professionale, fa emergere i tratti distintivi della sua personalità: l'amore per Napoli, la tenacia di affermarsi in un mondo maschile e la capacità di scrivere senza sosta e degli argomenti più disparati. Una biografia straordinaria che evidenzia il profondo legame di Matilde Serao con il popolo napoletano e la sua indomabile passione nell'osservare, ascoltare e testimoniare la vita di chi ha abitato il suo tempo che le ha permesso di aprire una strada lasciata in eredità a tutte le giornaliste italiane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA