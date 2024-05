Manfredi, intesa aiuta il Comune in erogazione servizi

"Questo accordo è un segnale, una strada importante che abbiamo avviato a Napoli, ma questo credo che sia un tema di tutte le città italiane per fare in modo che si possa coniugare la necessità di fare progetti di avviamento al lavoro per i disoccupati di lunga durata, formati, con il dare ai Comuni un sostegno, un aiuto rispetto a servizi che eroghiamo e rispetto ai quali siamo sempre sotto organico". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della firma con il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, del protocollo per percorsi di politiche attive del lavoro.

Manfredi ha sottolineato che "questo è un passaggio importante a cui seguirà la fase attuativa. E' un segnale di una cosa concreta che dà futuro e tranquillizza le persone dando loro una prospettiva". Rispetto agli ambiti in cui i lavoratori potranno essere impiegati, Manfredi ha fatto riferimento alla cura del verde e al presidio di spazi pubblici.

"E' il primo modello di questo tipo di percorso che potrebbe essere replicato altrove per far lavorare chi è inoccupato da tanto tempo così da dare anche vitalità al Comune, che è in sofferenza, ma soprattutto per far recuperare ai lavoratori una loro dignità", ha detto Durigon. Il sottosegretario ha spiegato che "abbiamo le risorse, sono risorse del ministero del Lavoro che abbiamo trovato nei meandri dei bandi europei e che possono essere inserite in questo percorso". Per quanto riguarda la platea interessata, Durigon ha riferito che "al momento non è ancora stata costruita ma si tratterà di disoccupati di lunga durata dell'area metropolitana di Napoli, già formati. Ora il ministero con il Comune progetteranno i bandi e sono convinto che tra la fine di giugno e l'inizio di luglio ci saranno gli avvisi".

"Questa di oggi è un'intesa molto significativa perché si individuano percorsi che hanno bisogno di una collaborazione tra il centro e la periferia per le politiche attive del lavoro nei confronti di persone formate ma disoccupate", ha affermato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il prefetto ha evidenziato che l'intesa "è frutto di uno studio approfondito tra il ministero del Lavoro e il Comune di Napoli. Oggi si sugella un percorso che noi tutti dobbiamo rispettare e che serve anche ad affievolire le tensioni in atto e ci offre l'opportunità di aggredire un problema atavico".

Il protocollo prevede che le parti costituiscono un tavolo tecnico permanente con la partecipazione di Sviluppo Lavoro Italia spa, agenzia strumentale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per individuare percorsi di politiche attive e relative fonti di finanziamento per l'accompagnamento al lavoro a favore di disoccupati e inoccupati di lunga durata.

Nell'ambito dell'intesa, il Comune di Napoli e la Città metropolitana di Napoli si impegnano alla presentazione dei progetti e alla loro realizzazione, direttamente o attraverso strutture operative proprie o convenzionate.

Nello specifico, si legge in una nota della Prefettura, "il protocollo impegna le parti ad attivarsi, anche attraverso l'intervento delle rispettive strutture strumentali, per affrontare l'annoso fenomeno di emarginazione dal tessuto economico e sociale dei cittadini dell'Area Metropolitana di Napoli, in un territorio ove i dati sull'occupazione diffusi dall'Istat risultano particolarmente critici, sia con riferimento al tasso di occupazione, inferiore di quasi venti punti rispetto alla media nazionale, che a quello di disoccupazione giovanile, quasi il triplo rispetto alla percentuale nazionale. L'intesa - conclude il comunicato - è, quindi, prodromica alla elaborazione e realizzazione di progetti che riguarderanno i settori ove maggiore è la richiesta di intervento pubblico, quali, ad esempio, la tutela dell'ambiente, la cura del verde urbano, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA