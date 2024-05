Litigi tra giovani in piazza, consigliere denuncia

Un gruppo di giovani, ieri sera, ha litigato dandosi botte tra le auto che transitavano in piazza Poli a Portici (Napoli): a denunciarlo il consigliere comunale Pd Francesco Portoghese che ha chiesto e ottenuto sul posto l'intervento dei Carabinieri della locale Stazione. Non è l'unico episodio a turbare la quiete pubblica.

"Tali episodi si ripetono spesso quando non ci sono i controlli" scrive il consigliere nella denuncia "Ho notato che sono circa trenta ragazzi che, non solo litigano, ma commettono atti di vandalismo su via Canarde Sciuscelle, via Poli. Il venerdì e sabato si verificano schiamazzi notturni su piazza Gravina, viale De Lauzieres, viale Camaggio incrocio corso Garibaldi. Si chiede un intervento costante e di individuare i ragazzi che commettono e provocano risse e atti di vandalismo".





