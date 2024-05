Lavori viadotto, disagi su Statale 90 nell'Avellinese

Si prevedono disagi sulla Statale 90 delle Puglie, nel territorio del comune di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, a causa dei lavori cominciati oggi di ristrutturazione emessa in sicurezza di un viadotto. I lavori che prevedono il risanamento strutturale e la installazione di nuove barriere, si concluderanno il prossimo 21 ottobre. Il tavolo tecnico con i dirigenti dell'Anas e il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza ha istiuito il senso unico alternato, in direzione Foggia e Napoli, regolato da un impianto semaforico.

Dal canto suo per evitare prevedibili imbottigliamenti nelle ore di maggior traffico, il comune di Ariano Irpino sta mettendo a punto un piano alternativo per la viabilità interna.



