Gigi D'Alessio con Geolier nell'inedito Senza tuccà

Senza tuccà (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D'Alessio feat. Geolier, disponibile dal 24 maggio e contenuto nel nuovo album di Gigi D'Alessio Fra in uscita sempre il 24 maggio.

Dopo numerose collaborazioni di successo tra i due artisti, Senza tuccà è il loro primo featuring inedito: una canzone d'amore scritta a quattro mani da Gigi e Geolier, che ne hanno firmato anche le musiche insieme a Kekko D'Alessio e Max D'Ambra.

Il singolo è accompagnato dal videoclip, diretto da Marco Pavone, che li vede in versione cartoon immersi nella spettacolare skyline di una Napoli futuristica, in volo tra cielo e mare per raccontare una passione che si consuma Senza tuccà, un amore reale ma che resta confinato nell'utopia.

Il nuovo album (GGD Edizioni Srl/Sony Music) contiene 10 canzoni che spaziano tra nuovi brani e hit rivisitate per l'occasione, e tanti inediti featuring (oltre a Geolier, Guè e Clementino, Elodie e Ernia, LDA, Alessandra Amoroso). Fra è il primo capitolo di un nuovo progetto discografico.

D'Alessio si prepara inoltre a partire per una lunga serie di appuntamenti live, a cominciare dagli 8 concerti a giugno tutti sold out di "Gigi-Uno come te - L'emozione continua" in Piazza del Plebiscito a Napoli, per proseguire con un fitto calendario estivo che lo porterà in tutta Italia da nord a sud e infine, dall'autunno nei palasport.



