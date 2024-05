Disoccupati in piazza a Napoli, festa per accordo sul lavoro

"Oggi è una giornata importante.

Chiaramente noi continueremo ad essere in piazza fino a quando questi impegni non si trasformeranno in fatti concreti. Sappiamo che ci sono ancora dei passaggi da fare, ma sicuramente questa è una giornata significativa per chi da nove anni sta lottando indicando la necessità di un salario e di progetti di pubblica utilità".

Lo ha detto Eddy Sorge, leader dei movimenti di disoccupati a Napoli, dopo aver annunciato in Piazza Municipio a circa mille persone la firma di un protocollo volto alla costituzione di un tavolo per individuare percorsi di politiche attive per l'accompagnamento al lavoro dei disoccupati di lunga durata.

Il protocollo è stato siglato in prefettura dal sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali, Claudio Durigon e dal sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi.

Davanti a una folla in festa, Sorge ha sottolineato che con questo passaggio "finalmente i disoccupati di questa città possono avere un salario, una dignità e soprattutto essere utili alla città. Siamo stati abituati negli anni a non credere ai tempi dei tavoli istituzionali e sappiamo bene cosa significa per queste famiglie continuare a vivere nella precarietà e nel lavoro nero, quindi non ci assumiamo noi la responsabilità di indicare dei tempi: quello che però possiamo dire è che con la lotta organizzata è possibile ottenere dei risultati, che non c'è solo la strada del servilismo e dei voti nelle campagne elettorali, ma anche quella della dignità dei proletari che con l'impegno possono ottenere ciò che gli spetta".

A Piazza Municipio esulta per la firma dell'accordo anche Omero Benfenati, leader popolare del quartiere di Scampia: "Oggi è nu juorno buono. Da oggi - spiega - c'è un impegno sottoscritto dal ministero del Lavoro, dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana. Tutti insieme hanno firmato questo accordo e ovviamente ora noi ci aspettiamo velocità nell'esecuzione perché centinaia di famiglie aspettano da anni un percorso di avviamento al lavoro e non possono stare più ad attendere i ritmi della politica. Oggi sono state aperte le strade per lavori di utilità pubblica, si guarda all'ambiente, sulle strade per un lavoro utile alla città. Ora bisogna accelerare tutto visto che ci sono i finanziamenti, c'è l'intesa e serve una risposta immediata".



