Movida sicura, i controlli della Polizia locale a Napoli

Nell'ambito dei controlli effettuati per una movida sicura gli uomini della Polizia Locale di Napoli hanno effettuato un intervento straordinario in via Coroglio: 24 le unità della Polizia locale impegnate in collaborazione con personale dell'Arma dei Carabinieri.

Nel corso dell'operazione è stato eseguito un arresto per maltrattamenti, sono stati denunciati tre parcheggiatori abusivi per estorsione mentre altri 2 sono stati sottoposti a sanzione amministrativa; inoltre sono stati sopresi cinque soggetti alla guida in stato di ebrezza di cui 3 deferiti all'autorità giudiziaria.

In totale, Polizia locale e Carabinieri hanno effettuato 120 controlli di veicoli e identificato 230 persone; 81 i verbali elevati in totale e 23 le auto fatte prelevare dalla Polizia locale.

Controlli anche in corso Vittorio Emanuele altezza stazione Mergellina, dove sono stati sanzionati 28 veicoli e un parcheggiatore abusivo.

In via Toledo sono stati compiuti dei sequestri nei confronti di venditori ambulanti abusivi: sequestrati, tra l'altro, due carretti per limonate e accessori di abbigliamento con marchi contraffatti.

In zona Chiaia tre trattorie/pizzerie controllate e sette le sanzioni comminate, di cui una per la vendita di alcoolici senza la necessaria comunicazione e due per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Con un'altra operazione interforze gli uomini della Polizia Locale hanno controllato quattro attività al Vomero tra piazza Vanvitelli e Via Falcone: due le sanzioni comminate, una per la mancata raccolta differenziata ed una per aver somministrato bevande alcoliche dopo le 3:00. Nelle stesse strade la Polizia Locale ha elevato 54 verbali per sosta vietata e prelevato 16 veicoli.

A Scampia in via Monterosa, in un'operazione interforze, dieci i veicoli controllati per altrettante sanzioni comminate di cui due per guida senza patente ed una per circolazione senza copertura assicurativa.

In totale la Polizia Locale di Napoli ha elevato 163 verbali e rimosso 39 veicoli; sanzionato 6 parcheggiatori abusivi; 9 le sanzioni amministrative a locali pubblici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA