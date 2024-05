Gratteri, campo di calcio a Secondigliano un dono da custodire

"Sono stato invitato qui per vedere che delle persone operose consegnano un dono a questa comunità.

Sarà importante vedere, il prossimo anno, se questa comunità avrà conservato e migliorato questo dono". Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del campo di calcio, che sorge alle spalle del rione dei Fiori, ristrutturato grazie al contributo di privati.

"Oggi c'è qui una cosa vera: c'è un dono - ha proseguito Gratteri - qui si misurano gli abitanti di questo territorio.

Vediamo se hanno un aiuto come si aiuteranno". Il campo è stato abbandonato per lungo tempo ed i ragazzi hanno trovato ospitalità, per lo svolgimento delle loro attività sportive, nelle parrocchie della zona.

Il procuratore Gratteri ha concluso con un auspicio: "Mi piacerebbe vedere l'anno prossimo le condizioni e l'uso di questo campetto".

"Sono contento di essere qui", ha aggiunto il procuratore nazionale antimafia, Gianni Melillo, che al sindaco di Napoli, Gateano Manfredi, ha rivolto la richiesta di "scomemettere sull'associazionismo di questa area e di assegnare gli spazi necessari".

Presenti all'inaugurazione del campo anche i magistrati Henry John Woodcock, Vincenzo Piscitelli e Marco Puglia.



