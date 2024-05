Si conclude domani la prima edizione di "PaNeapolis", in piazza Mercato a Napoli, la kermesse ad ingresso gratuito che gode dei patrocini di Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Dipartimento di Agraria dell'Ateneo Federico II di Napoli, Comune di Foglianise, Fondazione Monti Lattari, Unipan, e CSV.

La cinque giorni, oltre ad offrire una panoramica sull'intera filiera del pane, guarda al sociale e alla legalità, coinvolgendo tante associazioni del terzo settore e rivolgendosi, soprattutto, a un pubblico trasversale. Numerose le attività che dal mattino fino alla sera abbracciano qualunque fascia d'età. Tra dibattiti, workshop, seminari, presentazioni di libri, competizioni tra scolaresche, giochi, concerti e "say cheese" (l'appuntamento più goloso dell'evento), la manifestazione vuole essere di tutti, esattamente come il pane, alimento essenziale della tavola e più antico della storia.

Un po' di numeri della manifestazione: cinque i giorni, oltre 30 i partner e gli sponsor, 200mq di area allestita, oltre 30 gazebo, 60 panettieri al giorno, 400 giovani dai 6 ai 18 anni in soli due giorni (tra attività ludiche e seminari), un migliaio di presenze in 3 serate. Partecipano al PaNeapolis: 8 istituti scolastici della regione Campania e 12 Associazioni. Molto apprezzate dai visitatori le degustazioni di prodotti di primissima qualità come i cuzzetielli farciti, le birre artigianali, i salumi del beneventano, il provolone impiccato di Avellino, la mozzarella di Aversa, la mortadella bolognese di salumi Villani e taralli e vino del beneventano.



