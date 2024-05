Sannino (Arcigay), dal Napoli messaggio contro omofobia

"Un segnale importante che arriva dal mondo dello sport in occasione di questo 17 maggio, un segnale ancora più importante perché proviene proprio da quel Napoli calcio campione d'Italia 2023 che in città rappresenta molto più di una squadra di calcio, molto più di un gioco". Lo dice Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, commentando l'iniziativa della società di De Laurentiis che, in occasione della Giornata internazionale contro l'Omotransfobia che è stata celebrata ieri, ha pubblicato un post social con la scritta "Napoli is thousand colors".

"È un bel messaggio per lo sport e per la città di Napoli, un messaggio - aggiunge - che arriva potentissimo, soprattutto ai più giovani, a quei milioni di ragazzini e di ragazzine che amano il calcio, il Napoli e lo sport".



