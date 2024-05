Benevento, arrestate 4 persone per spaccio e rapina

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri a Benevento per spaccio di droga e rapina.

In particolare, sono finiti in manette un ventenne accusato di rapina e tentata rapina, due conviventi di 35 e 47 anni per spaccio di crack e cocaina, e un cinquantaseienne per spaccio di crack.

Le indagini dei militari hanno preso il via in seguito a una rapina, avvenuta nella zona centrale del capoluogo il 4 gennaio scorso, commessa da un giovane parzialmente travisato che, con la minaccia di una pistola, si era fatto consegnare da una trentatreenne di Benevento denaro contante e carte di credito, dileguandosi a bordo di un'auto.

I successivi accertamenti effettuati attraverso servizi di pedinamento, intercettazioni telefoniche ed ambientali, esame dei tabulati telefonici, nonché l'ascolto di vari testimoni, hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico del ventenne, quale autore materiale della rapina.

I carabinieri hanno inoltre accertato che il giovane si era reso protagonista di un ulteriore tentativo di rapina a mano armata ai danni di una ventunenne di Benevento, avvenuta il 5 gennaio scorso, sempre con l'utilizzo di una pistola, all'interno del parcheggio del centro commerciale "I Sanniti".

Le indagini dei militari hanno consentito di scoprire che il giovane utilizzava il provento della sua attività di "rapinatore seriale" per acquistare crack dagli altri arrestati, che a loro volta cedevano la droga a numerose altre persone.

Alle quattro persone sono stati concessi gli arresti domiciliari.



