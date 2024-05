Anci Campania, fondi per Bagnoli non vanno sottratti ai Fsc

"Anci Campania è particolarmente felice che si prospetti una soluzione per la bonifica di Bagnoli, un progetto che ha un'importanza strategica per Napoli.

Napoli non è solo la capitale del Sud, ma anche una delle grandi capitali del Mediterraneo. Tuttavia, è essenziale che questa importante iniziativa non sottragga risorse agli altri 549 Comuni della Campania. Se dal fondo di 5,9 miliardi venissero tolti 1,2 miliardi per Bagnoli, si ridurrebbero inevitabilmente le risorse e le opportunità per tutti gli altri comuni della regione". Lo afferma, in una nota, Carlo Marino, sindaco di Caserta e presidente di Anci Campania.

"Per questo motivo - prosegue - Anci Campania invita il Governo a trovare, attraverso un percorso istituzionale che coinvolga direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, i fondi necessari per la bonifica di Bagnoli al di fuori di quelli già programmati dal Fsc. Siamo convinti che nel confronto tra la Premier Meloni e il Sindaco Manfredi si possano trovare soluzioni intelligenti e alternative che non penalizzino gli altri 549 Comuni". Secondo Anci Campania, "Napoli merita un fondo dedicato, distinto e separato dal Fsc. In questo modo si potrà garantire che la bonifica di Bagnoli avvenga senza compromettere le risorse destinate agli altri comuni della Campania, permettendo a tutti di beneficiare pienamente dei fondi disponibili e affrontare le proprie sfide. Confidiamo nel buon senso per trovare una soluzione equa e sostenibile. Il dialogo e la collaborazione tra il Governo centrale e le amministrazioni locali sono fondamentali per garantire un futuro prospero e sostenibile per tutta la Campania".

Il comunicato di Marino si apre con la "grande soddisfazione" con cui Anci Campania "saluta la ripresa di contatti e del dialogo tra il Ministero per le Politiche di Coesione e la Regione Campania, un dialogo che ha subito un'accelerazione significativa dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Questa rinnovata collaborazione - si legge - mira a concludere un accordo cruciale per il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) destinato alla Campania. È con assoluto compiacimento che salutiamo il rilancio di un percorso istituzionale che andrà ad aiutare 280 Comuni della Campania. Di questi, cento devono completare la vecchia programmazione, altri 180 attraversano serie difficoltà economiche, con alcuni che rischiano addirittura il dissesto. Questo accordo rappresenta una boccata d'ossigeno vitale per la nostra regione, offrendo speranza e sostegno concreto ai comuni in difficoltà".



