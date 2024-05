Ad Avellino 92enne investe 86enne, patente ritirata

Un 92enne alla guida ha investito una 86enne che attraversava la strada: è accaduto in pieno centro di Avellino, in via Circumvallazione. L'impatto è stato per fortuna contenuto: l'uomo alla guida viaggiava a bassa velocità, ma questo non ha impedito l'investimento. L'anziana è finita sull'asfalto senza apparenti ferite. Per accertamenti è stata accompagnata in ospedale da un'ambulanza del 118. Sul posto gli uomini della Polizia municipale che dopo una serie di accertamenti e verifiche hanno disposto il ritiro della patente all'investitore.



