Studente ferito a morte, manca il fascicolo e salta requisitoria

Manca il fascicolo del procuratore generale e salta la requisitoria prevista oggi nell'ambito del processo di appello sulla morte del 14enne Salvatore Giordano, lo studente di Marano ferito a morte il 5 luglio 2014 da un grosso frammento ornamentale staccatosi dalla Galleria Umberto I di Napoli.

La Corte di Appello ha comunque letto la propria relazione decidendo di rinviare, per ovviare all'inconveniente, la discussione dell'accusa di soli undici giorni. Il 27 maggio, quindi, il sostituto procuratore generale formulerà la sue conclusioni.

"In un processo del genere, - ha commentato l'avvocato Sergio Pisani, legale dei genitori di Salvatore - sulla morte di un ragazzo di 14 anni, non è possibile che la Procura generale non si attrezzi quanto meno per mettere a disposizione del sostituto procuratore generale il fascicolo per la requisitoria. Al padre e alla madre della giovanissima vittima non sarà certamente restituito il figlio ma almeno è dovuta la dignità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA