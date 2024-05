Casamicciola post sisma, l'ultima sfida dell'archistar Fuksas

Un piano di rigenerazione urbana del comune isolano colpito dal sisma: è la sfida lanciata dal Comune di Casamicciola e accettata da Massimiliano Fuksas, l'archistar romana che, con il sindaco Giosi Ferrandino, oggi ha presentato il piano nel corso di una conferenza stampa sull'isola. Si tratta di ridisegnare la Casamicciola del futuro dopo che il comune isolano è stato colpito da tre calamità naturali nel giro di pochi anni.

"Casamicciola e l'intera isola - ha sottolineato Fuksas - hanno vegetazione, acque e qualità dell'ambiente di altissimo livello e credo che visitandole a fondo lo si possa apprezzare.

Ho in mente di riprogettare questo comune ripartendo dal suo rapporto con il mare, valorizzando le numerose piazze già esistenti e creando nuovi luoghi di aggregazione in cui la comunità torni a giocare un ruolo importante. L'altro elemento da valorizzare è quello delle acque termali, che probabilmente nessun altro luogo al mondo ha. Penso ad un luogo simbolico per una 'mostra dell'acqua', un posto pubblico dove anche i turisti possano apprezzare, toccare, immergersi nella acque di Casamicciola, da sempre famose per le loro qualità terapeutiche e che sono un bene di fruizione pubblica. Bisogna ripensare Casamicciola ripartendo da un nuovo rapporto col suo territorio, col mare e con le acque termali".

Fuksas seguirà il progetto assieme alla moglie, Doriana Mandrelli. Nel corso della conferenza di oggi è stata presentata la prima tranche del piano che comprende la mappatura completa del territorio con riferimento agli effetti del sisma del 2017 e della frana del 2022, i dettagli idrogeologici con i relativi rischi, la densità abitativa e poi la definizione degli indirizzi strategici e gli interventi attuativi. Lo studio condotto da Fuksas ha già permesso di individuare i punti di forza che caratterizzeranno la nuova Casamicciola e gli obiettivi per il rilancio tra cui spiccano il potenziamento delle strutture turistiche, la conservazione delle aree naturalistiche, la valorizzazione del patrimonio ittico e gastronomico. Nella visione di Fuksas, inoltre, ci sono obiettivi fondamentali del piano strategico post ricostruzione tra cui la valorizzazione del waterfront (di fatto già avviata), l'individuazione e tipizzazione di percorsi naturalistici attrezzati, il recupero e la riconversione del Pio Monte della Misericordia (il complesso abbandonato da oltre mezzo secolo) e la realizzazione di un museo della memoria.

"Il nostro diventerà un paese non solo sicuro e bello ma anche in grado di assecondare i gusti dei viaggiatori moderni", le parole del sindaco Ferrandino.



