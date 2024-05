Avvocati Napoli, rinnovati gli organi della Camera Arbitrale

Il neo costituito Consiglio dell'Ordine avvocati di Napoli e il suo presidente Carmine Foreste, hanno rinnovato gli organi della Camera Arbitrale del COA conferendo la presidenza ad Alessandra Sardu, e nominando consiglieri del direttivo Nathalie Mensitieri, Antonio Valentino, Alessandro Numis, Roberta Foglia Manzillo, Lucilla Gatt, Francesco Erberto d'Ippolito, Antonio Tisci, Andrea Torino, Federico Ciancio e Luigi Della Monica: Maria Cristina Gaeta è stata nominata segretario generale.

"Il rilancio dell'arbitrato - ha spiegato il presidente Foreste - rappresenta una priorità della mia consiliatura. Per questa ragione, ho voluto imprimere un forte rilancio alla Camera Arbitrale, stabilendo gli indirizzi politici e potenziando l'organico. Con i suoi nuovi componenti della Camera Arbitrale sono certo che contribuiremo a diffonderne la cultura perché credo fortemente che la classe forense debba rendersi protagonista di un tale cambiamento".

La neo eletta presidente Alessandra Sardu, ha dichiarato: "Ringrazio il presidente Foreste e i consiglieri per la fiducia accordatami. Con la recente riforma del codice, l'arbitrato è stato fortemente potenziato e rappresenta una valida alternativa alla giustizia ordinaria: se opportunamente utilizzato potrebbe comportare dei benefici rilevanti per il sistema giustizia nel suo complesso e per il nostro lavoro quotidiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA